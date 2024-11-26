Не существует безопасной дозы алкоголя: что делает алкоголь с организмом

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление алкоголя может существенно увеличить риск серьезных заболеваний, таких как рак, инсульт и гипертония, предупредил психиатр и нарколог Руслан Исаев, президент Независимой наркологической гильдии и эксперт Общественной Палаты РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0 Алкоголь

По словам Исаева, распространено заблуждение, что небольшие порции пива или вина безопасны для здоровья. На самом деле, безопасной дозы алкоголя не существует.

Даже 10 граммов спирта, содержащиеся, например, в бокале вина или пива, могут стать причиной серьезных заболеваний, таких как рак, инфаркт или инсульт. Врач уточнил, что эта доза спирта, в частности, увеличивает риск развития рака молочной железы.

«Алкоголь несет еще одну опасность — формирование зависимости. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, стимулируя выработку дофамина. Постепенно организм привыкает к таким “подкреплениям”, и человек начинает пить чаще, увеличивая дозы», — объяснил нарколог.

Помимо этого, Исаев отметил, что алкоголь провоцирует депрессию и снижает когнитивные способности. Также существует прямая связь между регулярным употреблением спиртного и повышением риска развития деменции.

Кроме того, врач напомнил, что употребление алкоголя негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Даже редкие приемы спиртного могут привести к скачкам артериального давления, что создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Систематическое употребление усугубляет эти процессы, провоцируя развитие гипертензии и хронических заболеваний.

Исаев подчеркнул, что проблема алкоголя кроется не только в физическом, но и в социальном аспекте. Употребление спиртного может стать причиной конфликтов в семье, проблем на работе и даже привести к асоциальному поведению.

«Отказ от алкоголя — это не только шаг к здоровью, но и путь к улучшению качества жизни», — заключил он.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

