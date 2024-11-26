Не существует безопасной дозы алкоголя: что делает алкоголь с организмом

Регулярное употребление алкоголя может существенно увеличить риск серьезных заболеваний, таких как рак, инсульт и гипертония, предупредил психиатр и нарколог Руслан Исаев, президент Независимой наркологической гильдии и эксперт Общественной Палаты РФ.
По словам Исаева, распространено заблуждение, что небольшие порции пива или вина безопасны для здоровья. На самом деле, безопасной дозы алкоголя не существует.
Даже 10 граммов спирта, содержащиеся, например, в бокале вина или пива, могут стать причиной серьезных заболеваний, таких как рак, инфаркт или инсульт. Врач уточнил, что эта доза спирта, в частности, увеличивает риск развития рака молочной железы.
«Алкоголь несет еще одну опасность — формирование зависимости. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, стимулируя выработку дофамина. Постепенно организм привыкает к таким “подкреплениям”, и человек начинает пить чаще, увеличивая дозы», — объяснил нарколог.
Помимо этого, Исаев отметил, что алкоголь провоцирует депрессию и снижает когнитивные способности. Также существует прямая связь между регулярным употреблением спиртного и повышением риска развития деменции.
Кроме того, врач напомнил, что употребление алкоголя негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Даже редкие приемы спиртного могут привести к скачкам артериального давления, что создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Систематическое употребление усугубляет эти процессы, провоцируя развитие гипертензии и хронических заболеваний.
Исаев подчеркнул, что проблема алкоголя кроется не только в физическом, но и в социальном аспекте. Употребление спиртного может стать причиной конфликтов в семье, проблем на работе и даже привести к асоциальному поведению.
«Отказ от алкоголя — это не только шаг к здоровью, но и путь к улучшению качества жизни», — заключил он.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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