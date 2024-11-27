Диета при повышенном сахаре: правила, которые помогут избежать проблем

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уровень сахара в крови — это показатель концентрации глюкозы, основного источника энергии для организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, CC BY-SA 4.0 Устройство для контроля уровня сахара в крови

Глюкоза поступает с углеводной пищей, и разные продукты по-разному влияют на её уровень. Простые углеводы, такие как сладости или продукты с добавленным сахаром, часто вызывают резкие скачки сахара.

Однако даже некоторые фрукты и овощи могут спровоцировать его повышение.

Разбираемся, какие продукты стоит ограничить, чтобы держать сахар под контролем.

Нормы уровня сахара в крови

Уровень глюкозы в крови может колебаться в течение дня, например, после еды. Его измеряют в миллимолях на литр (ммоль/л) или миллиграммах на децилитр (мг/дл).

Норма для капиллярной крови натощак составляет менее 5,6 ммоль/л, а для венозной — менее 6,1 ммоль/л.

Если тест проводится с использованием глюкозотолерантного теста (ПГТТ), нормальным считается показатель менее 7,8 ммоль/л через два часа после употребления раствора глюкозы.

Продукты, которые повышают уровень сахара в крови

Углеводы делятся на простые и сложные. Продукты, содержащие простые углеводы, такие как выпечка или сладости, вызывают быстрый рост уровня сахара. Напротив, продукты с медленными углеводами, как цельнозерновые каши или овощи, перевариваются дольше, обеспечивая плавное повышение сахара.

Гликемический индекс (ГИ) — ключевой показатель, показывающий, насколько продукт влияет на уровень сахара. Чем выше индекс (от 70 и выше), тем сильнее продукт повышает глюкозу.

По словам эндокринолога Ирины Русс, наибольшее влияние оказывают такие продукты, как:

выпечка из белой муки и кондитерские изделия.

из белой муки и кондитерские изделия. макароны из мягких сортов пшеницы.

из мягких сортов пшеницы. картофель в виде пюре, чипсов или фри.

в виде пюре, чипсов или фри. рис и крупы быстрого приготовления.

быстрого приготовления. сладкие напитки и соки.

фрукты с высоким содержанием сахара: виноград, хурма, дыня.

"Не все продукты с высоким ГИ автоматически вредны. Например, папайя и абрикосы имеют низкий ГИ, но в большом количестве тоже могут повысить глюкозу. Важно учитывать зрелость фруктов и способ их приготовления", — отмечает Ирина Русс.

Рекомендации по питанию при повышенном сахаре

Чтобы контролировать уровень сахара, важно ограничить быстрые углеводы и отдать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой. Эндокринолог Марина Иванова советует:

Комбинируйте углеводы с белками и клетчаткой : Например, добавляйте овощи к макаронам из твердых сортов пшеницы.

: Например, добавляйте овощи к макаронам из твердых сортов пшеницы. Следите за последовательностью приема пищи : Сначала ешьте овощи, а углеводы оставляйте напоследок.

: Сначала ешьте овощи, а углеводы оставляйте напоследок. Не измельчайте продукты : Лучше съесть яблоко целиком, чем в виде пюре.

: Лучше съесть яблоко целиком, чем в виде пюре. Контролируйте размер порций: Даже полезные продукты с низким ГИ нужно употреблять умеренно.

Эти простые правила помогут минимизировать резкие скачки сахара и поддерживать его стабильный уровень.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

