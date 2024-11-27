Диета при повышенном сахаре: правила, которые помогут избежать проблем

Уровень сахара в крови — это показатель концентрации глюкозы, основного источника энергии для организма.
Глюкоза поступает с углеводной пищей, и разные продукты по-разному влияют на её уровень. Простые углеводы, такие как сладости или продукты с добавленным сахаром, часто вызывают резкие скачки сахара.
Однако даже некоторые фрукты и овощи могут спровоцировать его повышение.
Разбираемся, какие продукты стоит ограничить, чтобы держать сахар под контролем.
Уровень глюкозы в крови может колебаться в течение дня, например, после еды. Его измеряют в миллимолях на литр (ммоль/л) или миллиграммах на децилитр (мг/дл).
Норма для капиллярной крови натощак составляет менее 5,6 ммоль/л, а для венозной — менее 6,1 ммоль/л.
Если тест проводится с использованием глюкозотолерантного теста (ПГТТ), нормальным считается показатель менее 7,8 ммоль/л через два часа после употребления раствора глюкозы.
Углеводы делятся на простые и сложные. Продукты, содержащие простые углеводы, такие как выпечка или сладости, вызывают быстрый рост уровня сахара. Напротив, продукты с медленными углеводами, как цельнозерновые каши или овощи, перевариваются дольше, обеспечивая плавное повышение сахара.
Гликемический индекс (ГИ) — ключевой показатель, показывающий, насколько продукт влияет на уровень сахара. Чем выше индекс (от 70 и выше), тем сильнее продукт повышает глюкозу.
По словам эндокринолога Ирины Русс, наибольшее влияние оказывают такие продукты, как:
"Не все продукты с высоким ГИ автоматически вредны. Например, папайя и абрикосы имеют низкий ГИ, но в большом количестве тоже могут повысить глюкозу. Важно учитывать зрелость фруктов и способ их приготовления", — отмечает Ирина Русс.
Чтобы контролировать уровень сахара, важно ограничить быстрые углеводы и отдать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой. Эндокринолог Марина Иванова советует:
Эти простые правила помогут минимизировать резкие скачки сахара и поддерживать его стабильный уровень.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.