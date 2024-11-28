Что делать, если появился неприятный запах изо рта?

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что нужно делать, если у вас появился неприятный запах изо рта.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, CC0 Стоматология

Первое — обратиться к стоматологу для решения проблем с зубами.

Второе — если причина плохого запаха не связана с полостью рта, то обратиться к гастроэнтерологу, чтобы найти причины этого недуга и вылечить их.

Временно освежить дыхание поможет добавление в рацион продуктов, которые содержат пробиотики, например, йогурты, квашеная капуста, кефир. Они помогут нормализовать микрофлору кишечника, от которой тоже зависит свежесть дыхания.

Врач также посоветовала использовать жевательную резинку и ежедневно пользоваться скребком для языка, сообщает The Sun.

Уточнения

Халито́з или галито́з (halitosis; от лат. halitus — дыхание и греч. -osis) — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.



Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем.

