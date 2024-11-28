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Что делать, если появился неприятный запах изо рта?

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Здоровье

Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что нужно делать, если у вас появился неприятный запах изо рта.

Стоматология
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, CC0
Стоматология

Первое — обратиться к стоматологу для решения проблем с зубами.

Второе — если причина плохого запаха не связана с полостью рта, то обратиться к гастроэнтерологу, чтобы найти причины этого недуга и вылечить их.

Временно освежить дыхание поможет добавление в рацион продуктов, которые содержат пробиотики, например, йогурты, квашеная капуста, кефир. Они помогут нормализовать микрофлору кишечника, от которой тоже зависит свежесть дыхания.

Врач также посоветовала использовать жевательную резинку и ежедневно пользоваться скребком для языка, сообщает The Sun.

Уточнения

Халито́з или галито́з (halitosis; от лат. halitus — дыхание и греч. -osis) — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.

Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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