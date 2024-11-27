Как понять, что вам не хватает железа: симптомы и продукты в помощь

Железо — это один из ключевых микроэлементов, жизненно необходимых каждому организму. Оно участвует в синтезе серотонина, коллагена, поддерживает иммунитет и регулирует обменные процессы.
Однако главная его роль — это участие в клеточном дыхании. В составе гемоглобина железо помогает связывать кислород, доставлять его к тканям и выводить углекислый газ. Именно благодаря этому элементу кровь имеет характерный красный цвет.
Организм человека не может синтезировать железо самостоятельно, поэтому важно получать его с пищей. Существует два типа железа: гемовое (легче усваивается) и негемовое.
Первое содержится в мясе, рыбе и морепродуктах, второе — в растительных продуктах. Разнообразие в рационе позволяет восполнять запасы микроэлемента.
Потребность в железе зависит от возраста, пола и состояния организма:
Физическая активность, тяжелые нагрузки и обильные менструации увеличивают потребность в элементе.
Моллюски
100 г устриц обеспечивают 3 мг железа (17% от суточной нормы), а также витамины C и B12. Моллюски низкокалорийны и полезны для сердца.
Субпродукты
Говяжья печень (100 г) покрывает 36% суточной потребности в железе. Субпродукты богаты витаминами A, белком и другими микроэлементами.
Красное мясо
100 г говядины содержат 2,7 мг железа. Чем темнее мясо, тем больше в нем микроэлемента.
Шпинат
100 г шпината восполняют 15% дневной нормы железа. Листья лучше слегка отваривать, чтобы уменьшить содержание щавелевой кислоты, которая мешает усвоению.
Бобовые
Чечевица, фасоль, нут — источники железа для вегетарианцев. Одна чашка вареной чечевицы содержит 6,6 мг железа (37% от нормы).
Тыквенные семечки100 г семечек дают 9 мг железа (50% от нормы). Однако их употребление следует ограничивать из-за высокой калорийности.
Киноа
100 г этой крупы восполняют 8% нормы. Киноа также содержит незаменимые аминокислоты.
Брокколи
Овощ выводит холестерин и улучшает метаболизм. 100 г брокколи дают 6% суточной нормы железа.
Тофу
100 г тофу обеспечивают 15% нормы железа и являются отличным источником белка.
Темный шоколад
70% какао в шоколаде помогают восполнить 17% дневной нормы железа, а также улучшить настроение.
На ранних стадиях недостаток микроэлемента почти незаметен. Но со временем он приводит к железодефицитной анемии.
Основные симптомы: слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, головные боли и ломкость ногтей. В тяжелых случаях дефицит вызывает нарушения метаболизма и депрессию.
Рекомендуется раз в полгода, но в группе риска — чаще. Обычного анализа крови недостаточно, нужен тест на ферритин и сывороточное железо.
Сложно, так как негемовое железо из растительной пищи усваивается хуже. Важно разнообразить рацион морепродуктами (при возможности) и растительными источниками.
Перегрузка может привести к повреждению внутренних органов, токсической кардиомиопатии и фиброзу тканей. Питание редко вызывает избыток, а вот бесконтрольный прием препаратов железа опасен.
Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.