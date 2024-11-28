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Как вечерний приём пищи влияет на здоровье: факты, которые важно знать

2:04
Здоровье

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила, почему известная поговорка "ужин отдай врагу" имеет под собой научное обоснование.

Разгрузочные дни
Фото: web.archive.org by Jannis Brandt, CC0
Разгрузочные дни

Она подтвердила, что поздние приёмы пищи могут действительно наносить вред организму, особенно когда речь идёт о регулировании уровня сахара в крови и контроле веса.

Исследования учёных из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета подтверждают, что плотный ужин, который составляет около 45% суточного рациона, ухудшает усвоение глюкозы.

Основная причина — снижение секреции инсулина и чувствительности клеток к нему в ночное время из-за циркадных ритмов. Это может привести к таким серьёзным последствиям, как диабет и набор лишнего веса.

Ирина Мансурова подчёркивает, что поздние вечерние застолья перегружают пищеварительную систему и часто становятся источником избыточных калорий.

Однако она понимает, что современный ритм жизни не всегда позволяет ужинать рано. Для тех, кто вынужден есть позже, Мансурова предлагает оптимальные решения.

"Если вы не успели поужинать до 17:00, выбирайте лёгкие и полезные блюда. Рыба с овощами на пару — отличный выбор. Это блюдо легко усваивается и приносит пользу, не перегружая организм", — рекомендует диетолог.

Она также напоминает о принципе "здоровой тарелки", где половину составляют овощи и зелень, а вторую половину — белковые продукты и сложные углеводы.

По её словам, здоровое питание — это универсальный подход, который полезен для всех возрастов и образа жизни. Оно не только помогает регулировать вес, но и поддерживает общее состояние здоровья, улучшает работу пищеварительной системы и уровень сахара в крови.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать негативных последствий позднего ужина и чувствовать себя энергичным на следующий день.

 

Уточнения

Дието́лог - специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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