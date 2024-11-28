Кофе и сердце: как не навредить организму любимым напитком

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное потребление кофеина может вызывать повышение давления, тахикардию и аритмию, предупреждает биолог Ирина Лялина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

"Тем, у кого есть сердечные заболевания, лучше ограничить употребление кофеина в целом или отдавать предпочтение кофейным напиткам с молоком. Важно также следить за количеством — не более двух кружек в день", — подчеркнула Лялина.

Почему молоко — полезное дополнение к кофе

По словам Ирины Лялиной, добавление молока в кофе смягчает влияние кофеина на организм. Молоко замедляет его всасывание, что снижает нагрузку на сердце.

Это делает такие напитки предпочтительными для тех, кто заботится о своём здоровье.

Какой кофе выбрать

Лялина отметила, что содержание кофеина зависит от сорта кофе.

Арабика, которая чаще встречается в российских магазинах, обычно содержит меньше кофеина, чем робуста. Это делает её более мягким вариантом для любителей кофе.

Как снизить влияние кофеина на организм

Для тех, кто не готов отказаться от кофе, существуют простые способы уменьшить его воздействие на организм.

Во-первых, выбирайте напитки на основе арабики, поскольку она содержит меньше кофеина, чем робуста.

Во-вторых, добавляйте молоко или сливки: они не только смягчают вкус, но и замедляют всасывание кофеина в кровь. Это особенно важно для людей, склонных к сердечно-сосудистым проблемам или чувствительности к стимуляторам.

Можно ли пить кофе каждый день

Регулярное употребление кофе в умеренных количествах считается безопасным для большинства людей, если не превышать рекомендованные порции — одну-две кружки в день.

Однако, как напоминает Лялина, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Людям с хроническими заболеваниями или повышенной тревожностью лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать негативных последствий.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

