Молодёжное пьянство: как алкоголь разрушает мозг спустя десятилетия

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета штата Пенсильвания выяснили, что запойное употребление алкоголя в молодости может вызывать долговременные нарушения в работе мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0 Алкоголь

Исследование, проводилось на лабораторных мышах и выявило изменения в нейронах, схожие с теми, что наблюдаются при когнитивных нарушениях.

Что обнаружили учёные

В эксперименте моделировалась привычка запойного употребления алкоголя, характерная для выходных у людей. Мышам предоставляли доступ к спиртному каждые четыре дня в течение месяца, что эквивалентно раннему взрослому возрасту у человека.

Затем алкоголь полностью исключался на полгода — в человеческом масштабе это равносильно нескольким десятилетиям.

Как это влияет на мозг

Даже спустя длительный период воздержания от алкоголя учёные зафиксировали значительные изменения в работе нейронов. Пирамидальные нейроны, которые отвечают за передачу сигналов, стали менее возбудимыми, что мешает мозгу эффективно адаптироваться к новым задачам.

ГАМКергические нейроны, напротив, оказались более подвержены воздействию возбуждающего глутамата, что характерно для когнитивных нарушений, таких как деменция.

"Мы видим, что последствия запойного употребления алкоголя сходны с нейродегенеративными изменениями, которые возникают при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера. Это указывает на серьёзные риски для когнитивного здоровья даже через десятилетия после прекращения употребления спиртного", — отмечают авторы исследования.

Пьянство в молодости и старость

Полученные данные позволили учёным предположить, что запойное пьянство в молодом возрасте может стать триггером для когнитивных проблем в пожилом возрасте, даже если человек отказался от алкоголя десятилетия назад.

Шаги к решению проблемы

Исследователи подчёркивают: несмотря на серьёзность последствий, есть потенциал для профилактики или даже восстановления нейронной функции. В дальнейших экспериментах они планируют изучить возможности использования соматостатина и других методов для устранения когнитивных изменений.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

