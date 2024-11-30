Учёные перечислили семь основных факторов развития деменции

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянские исследователи определили факторы, существенно влияющие на профилактику деменции.

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К ключевым модифицируемым факторам риска, способствующим развитию деменции, относятся повышенное артериальное давление, ожирение, недостаток физической активности, диабет, курение и злоупотребление алкоголем. Коррекция этих факторов может значительно снизить вероятность возникновения старческого слабоумия.

По данным учёных, контроль гипертонии позволяет уменьшить риск деменции на 6,3%. Не менее важным фактором является гиподинамия: увеличение физической активности до рекомендуемых 150 минут в неделю снижает вероятность развития деменции на 5,9%.

Образование, полученное в молодости, также играет важную роль. У людей с высоким уровнем образования риск деменции в пожилом возрасте снижен на 5%. Однако, как сообщает "МК", пожилые люди могут замедлить развитие деменции с помощью регулярных умственных тренировок.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



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