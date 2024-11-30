Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние скандалы, связанные с обнаружением загрязнений в продуктах питания, таких как морковь, говядина и мясные изделия, вновь обострили вопросы безопасности пищевых продуктов. В ответ на эту проблему учёные из Техасского университета в Далласе разрабатывают инновационные сенсоры, которые позволят потребителям быстро проверять качество еды и воды на наличие опасных веществ прямо у себя дома.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория технопарка "Модуль"

Руководитель проекта, доктор Шалини Прасад, подчёркивает, что целью исследовательской группы является создание доступных и оперативных технологий, способных помочь людям защитить своё здоровье. Результаты последних исследований подтверждают эффективность разработанных сенсоров в обнаружении вредных бактерий и химических соединений.

В частности, в журнале Biosensors была опубликована статья, демонстрирующая возможности портативного сенсора для идентификации бактерии E. coli в воде всего за пять минут. Хотя тестирование проводилось на определённом штамме E. coli, учёные планируют расширить функциональность сенсора для обнаружения более широкого спектра штаммов этой бактерии.

Другое исследование показало, что разработанный сенсор способен обнаруживать бактерии Salmonella в воде за девять минут. Кроме того, в журнале Electrochem учёные представили устройство, предназначенное для выявления токсичного гербицида параквата в питьевой воде. В настоящее время команда активно работает над созданием сенсоров для обнаружения других опасных веществ, включая гербицид атразин и микотоксины, вырабатываемые плесневыми грибами.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.



Микотоксины (от греч. μύκης, mykes, mukos — «гриб»; τοξικόν, toxikon — «яд») — токсины, низкомолекулярные вторичные метаболиты, продуцируемые микроскопическими плесневыми грибами.

