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Учёные определили, провоцирует ли алкоголь облысение

1:44
Здоровье

Учёные из Медицинской школы Пусанского национального университета в Южной Корее обнаружили, что употребление алкоголя может повышать вероятность развития андрогенетической алопеции (АГА). Результаты их исследования были опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism (АА).

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0
Алкоголь

Андрогенетическая алопеция, также известная как наследственное облысение, характеризуется постепенным уменьшением размеров волосяных фолликулов и является наиболее распространённой формой потери волос как у мужчин, так и у женщин.

Хотя основными причинами АГА считаются генетические и гормональные факторы, исследователи также рассматривают влияние образа жизни, включая курение, питание и стресс. Вопрос о том, может ли употребление алкоголя вызывать или усугублять выпадение волос, остается до конца не изученным.

Для более детального изучения этого вопроса корейские учёные провели мета-анализ существующих научных работ, посвященных связи между АГА и употреблением алкоголя. Результаты показали, что вероятность развития АГА может быть немного выше у людей, употребляющих спиртные напитки, по сравнению с теми, кто не пьёт. Однако исследователи подчеркнули, что эта связь не является статистически значимой.

Одна из гипотез предполагает, что ацетальдегид, продукт распада алкоголя в организме, может негативно воздействовать на иммунную систему кожи головы, способствуя развитию алопеции. Тем не менее, учёные отмечают, что этот механизм действия пока остается лишь предположением.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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