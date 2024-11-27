Врач рассказала, когда нужно вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В конце осеннего периода наблюдается всплеск заболеваемости ЛОР-органов, что обусловлено несколькими причинами, включая уменьшение светового дня, снижение температуры окружающей среды и увеличение контактов между людьми в закрытых помещениях. Врач-оториноларинголог Надежда Медведева подчёркивает важность укрепления иммунной системы детей в этот период для защиты от болезней.

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Врач рекомендует в межсезонье придерживаться режима сна и сбалансированного питания, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, проветривать помещения каждые три часа, регулярно проводить промывание носа и поддерживать позитивный настрой.

По словам кандидата медицинских наук, прогулки будут благотворно влиять на организм ребёнка даже при наличии заболевания, если у него нет повышенной температуры. Однако, в определённых ситуациях родителям следует обратиться за медицинской помощью.

"По сути, к врачу стоит обратиться, только если ребёнок очень маленький, обычно это дети до года, либо если что-то для родителей не укладывается в типичную картину: чрезмерная температура, он слишком вялый, отказывается от еды и от питья", — уточнила врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



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