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Врач рассказала, когда нужно вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ

1:18
Здоровье

В конце осеннего периода наблюдается всплеск заболеваемости ЛОР-органов, что обусловлено несколькими причинами, включая уменьшение светового дня, снижение температуры окружающей среды и увеличение контактов между людьми в закрытых помещениях. Врач-оториноларинголог Надежда Медведева подчёркивает важность укрепления иммунной системы детей в этот период для защиты от болезней.

врач
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врач

Врач рекомендует в межсезонье придерживаться режима сна и сбалансированного питания, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, проветривать помещения каждые три часа, регулярно проводить промывание носа и поддерживать позитивный настрой.

По словам кандидата медицинских наук, прогулки будут благотворно влиять на организм ребёнка даже при наличии заболевания, если у него нет повышенной температуры. Однако, в определённых ситуациях родителям следует обратиться за медицинской помощью.

"По сути, к врачу стоит обратиться, только если ребёнок очень маленький, обычно это дети до года, либо если что-то для родителей не укладывается в типичную картину: чрезмерная температура, он слишком вялый, отказывается от еды и от питья", — уточнила врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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