Врач рассказала, почему зимой нельзя выходить из дома без головного убора

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С детства нам говорят о необходимости носить шапку в холодное время года. Тем не менее, многие взрослые пренебрегают этим правилом. Врач общей практики Елена Алексенцева объясняет, почему отказ от головного убора зимой недопустим.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Альпака на курорте Роза Хутор

По словам Елены Алексенцевой, зимний период требует максимального утепления. Отсутствие шапки может привести к ослаблению иммунитета и спазму сосудов. Переохлаждение также способно спровоцировать обострение хронических заболеваний дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также увеличить вероятность заражения вирусными и бактериальными инфекциями.

"Максимально допустимая температура, при которой можно обойтись без шапки в холодное время года — это -5. Но только при условии сухой и безветренной погоды", — уточнила собеседница портала "Страсти".

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Спазм (от др.-греч. σπασμός [спасмо́с] — «стяжение, судорога»; через фр. spasme м. из лат. spasmus от др.-греч. σπάω «дергаю, тяну; стягиваю судорогой») — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.



