Врач рассказала, почему зимой нельзя выходить из дома без головного убора

С детства нам говорят о необходимости носить шапку в холодное время года. Тем не менее, многие взрослые пренебрегают этим правилом. Врач общей практики Елена Алексенцева объясняет, почему отказ от головного убора зимой недопустим.
По словам Елены Алексенцевой, зимний период требует максимального утепления. Отсутствие шапки может привести к ослаблению иммунитета и спазму сосудов. Переохлаждение также способно спровоцировать обострение хронических заболеваний дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также увеличить вероятность заражения вирусными и бактериальными инфекциями.
"Максимально допустимая температура, при которой можно обойтись без шапки в холодное время года — это -5. Но только при условии сухой и безветренной погоды", — уточнила собеседница портала "Страсти".
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Спазм (от др.-греч. σπασμός [спасмо́с] — «стяжение, судорога»; через фр. spasme м. из лат. spasmus от др.-греч. σπάω «дергаю, тяну; стягиваю судорогой») — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.