Какие патчи подходят для осветления кожи под глазами

Как выбрать эффективные патчи для глаз

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Патчи для глаз — популярное косметическое средство, которое помогает быстро ухаживать за кожей под глазами. Эти небольшие пластыри, пропитанные специальной сывороткой, увлажняют, разглаживают морщины, уменьшают отёки и осветляют кожу вокруг глаз. Однако их эффективность напрямую зависит от состава.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с патчами на глазах

Как выбрать подходящие патчи для глаз?

Перед покупкой важно изучить состав средства и определить, какой результат вы хотите получить.

Если хотите осветлить кожу

Для борьбы с тёмными кругами ищите патчи, содержащие:

Ниацинамид

Арбутин

Койевую кислоту

Транексамовую кислоту

Экстракт лакрицы

Эти компоненты осветляют кожу и делают взгляд более свежим.

Для увлажнения и уменьшения морщин

Чтобы справиться с сухостью и мимическими морщинами, выбирайте патчи с:

Гиалуроновой кислотой

Пептидами

Морским коллагеном

Витаминами C и E

Растительными экстрактами

Эти ингредиенты интенсивно увлажняют кожу, придавая ей гладкость и упругость.

Чтобы уменьшить отёки и круги под глазами

Для устранения отёчности ищите патчи, в составе которых есть:

Кофеин

Ниацинамид

Гексапептид-5

Избегайте увлажняющих компонентов, если проблема — отёки: они могут усугубить ситуацию.



Советы по выбору патчей

Покупайте продукты проверенных брендов с натуральными и активными ингредиентами.

Обратите внимание на индивидуальные особенности кожи и возможные аллергические реакции.

Используйте патчи регулярно для достижения заметного результата.

Уточнения

Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

