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Какие патчи подходят для осветления кожи под глазами

Как выбрать эффективные патчи для глаз
1:43
Здоровье

Патчи для глаз — популярное косметическое средство, которое помогает быстро ухаживать за кожей под глазами. Эти небольшие пластыри, пропитанные специальной сывороткой, увлажняют, разглаживают морщины, уменьшают отёки и осветляют кожу вокруг глаз. Однако их эффективность напрямую зависит от состава.

Девушка с патчами на глазах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с патчами на глазах

Как выбрать подходящие патчи для глаз?

Перед покупкой важно изучить состав средства и определить, какой результат вы хотите получить.

Если хотите осветлить кожу

Для борьбы с тёмными кругами ищите патчи, содержащие:

  • Ниацинамид
  • Арбутин
  • Койевую кислоту
  • Транексамовую кислоту
  • Экстракт лакрицы

Эти компоненты осветляют кожу и делают взгляд более свежим.

Для увлажнения и уменьшения морщин

Чтобы справиться с сухостью и мимическими морщинами, выбирайте патчи с:

  • Гиалуроновой кислотой
  • Пептидами
  • Морским коллагеном
  • Витаминами C и E
  • Растительными экстрактами

Эти ингредиенты интенсивно увлажняют кожу, придавая ей гладкость и упругость.

Чтобы уменьшить отёки и круги под глазами

Для устранения отёчности ищите патчи, в составе которых есть:

  • Кофеин
  • Ниацинамид
  • Гексапептид-5
  • Избегайте увлажняющих компонентов, если проблема — отёки: они могут усугубить ситуацию.


Советы по выбору патчей

  • Покупайте продукты проверенных брендов с натуральными и активными ингредиентами.
  • Обратите внимание на индивидуальные особенности кожи и возможные аллергические реакции.
  • Используйте патчи регулярно для достижения заметного результата.

Уточнения

Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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