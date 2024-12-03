Почему опасно есть сырое тесто

Сырое тесто, которое многие пробуют на вкус перед выпечкой, может показаться безобидным лакомством. Однако этот продукт способен представлять серьёзную опасность для здоровья. Если вам повезло, и вы попробовали тесто, не содержащее вредных бактерий, то всё обойдётся. Но риск заражения инфекциями всё же существует.
Чем опасно сырое тесто?
Тесто без тепловой обработки — идеальная среда для размножения бактерий.
Мука может содержать кишечную палочку (Escherichia coli), некоторые штаммы которой провоцируют тяжёлые отравления.
Сырые яйца нередко заражены сальмонеллой, что также вызывает пищевую интоксикацию.
Что может случиться после употребления сырого теста?
Если ингредиенты теста были безопасными, ничего страшного не произойдёт. Но если мука или яйца были заражены, риск заболевания возрастает.
Инкубационный период E. coli: от 3 до 8 дней.
Симптомы: спазмы в животе, диарея, кровь в стуле (геморрагический колит), лихорадка и рвота.
Инкубационный период сальмонеллёза: от 6 часов до 6 дней.
Симптомы: схожи с кишечной инфекцией.
Большинство людей выздоравливают за 10 дней, но некоторые случаи могут привести к серьёзным осложнениям.
Осложнения при заражении E. coli (STEC):
Гемолитико-уремический синдром (ГУС): снижение уровня тромбоцитов, гемолитическая анемия, острое поражение почек.