После 7 остановок сердца англичанка выжила: что с ней произошло?

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

40-летняя англичанка Натали Форрест выжила после 7 остановок сердца за 28 часов. Что же с ней случилось?

Фото: Freepik by freepik, PDM Врач

Женщина страдала от болей в горле и высокой температуры из-за инфекции мочевыводящих путей. Она пошла в аптеку за таблетками, но работавшая там фармацевт, которая когда-то лечилась от рака, сочла ее симптомы подозрительными.

Она сказала женщине обратиться к врачу. Обследование, которое Форрест прошла после этого совета, показало, что у нее рак крови, пишет KP. RU.

Натали прошла агрессивную химиотерапию, из-за которой возникли осложнения. Форрест пережила семь остановок сердца более чем за сутки, но медики стабилизировали ее состояние. В 2025 году пациентка будут проходить второй этап лечения.

Уточнения

Остано́вка се́рдца — внезапное и полное прекращение эффективного сердцебиения с наличием или отсутствием биоэлектрической активности.

