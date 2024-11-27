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После 7 остановок сердца англичанка выжила: что с ней произошло?

0:54
Здоровье

40-летняя англичанка Натали Форрест выжила после 7 остановок сердца за 28 часов. Что же с ней случилось?

Врач
Фото: Freepik by freepik, PDM
Врач

Женщина страдала от болей в горле и высокой температуры из-за инфекции мочевыводящих путей. Она пошла в аптеку за таблетками, но работавшая там фармацевт, которая когда-то лечилась от рака, сочла ее симптомы подозрительными.

Она сказала женщине обратиться к врачу. Обследование, которое Форрест прошла после этого совета, показало, что у нее рак крови, пишет KP. RU.

Натали прошла агрессивную химиотерапию, из-за которой возникли осложнения. Форрест пережила семь остановок сердца более чем за сутки, но медики стабилизировали ее состояние. В 2025 году пациентка будут проходить второй этап лечения.

Уточнения

Остано́вка се́рдца — внезапное и полное прекращение эффективного сердцебиения с наличием или отсутствием биоэлектрической активности. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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