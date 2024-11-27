Учёные выяснили оптимальное время для ужина, который не навредит здоровью

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета в своей научной работе выяснили, что употребление 45% дневного рациона после 17:00 вызывает ухудшение способности организма правильно регулировать сахар в крови, пишет журнал Nutrition and Diabetes.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0 Друзья обедают в закусочной

То есть, переедая вечером, человек может столкнуться с таким заболеванием, как сахарный диабет.

"Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который определяется центральными часами в нашем мозге, координируемыми с часами дня и ночи", — рассказала доктор Диана Диас Риццоло, один из соавторов исследования.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова подтвердила, что слишком плотный ужин после 17.00 может негативным образом сказаться на здоровье. Если же вы физически не успеваете поесть до этого времени, то для ужина стоит выбирать лёгкие варианты блюд.

"Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдёт рыба с овощами. Оптимально на пару. Это лёгкий вариант пищи, быстро усваиваемый и полезный с точки зрения своего состава", — отметила она.

При этом порция должна быть небольшой. Эксперт посоветовала использовать принцип "здоровой тарелки", беря посуду небольшого размера, условно деля её на половину и 2 четвертинки. Половину тарелки составляют овощи и зелень, 1 четвертинку — белок и вторую четвертинку — углеводы, например кусочек цельнозернового хлебца. В таком случае ужин, хоть и после 17.00, принесёт пользу, а не вред, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

