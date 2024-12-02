Сколько колбасы можно есть без вреда для здоровья

Что содержится в колбасе и почему это вредно

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание не означает полный отказ от мяса, но предполагает исключение из рациона продуктов, которые могут причинить вред организму. Одним из самых опасных мясных продуктов диетологи называют колбасу и другие виды глубоко переработанного мяса.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain Вредная еда

Почему колбаса вредна?

Как объясняет доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург, регулярное употребление колбасных изделий может негативно сказаться на здоровье и отнять годы жизни. Причина кроется в глубокой промышленной переработке такого мяса.

Каждые 100 граммов колбасы или ветчины содержат добавки, консерванты и большое количество соли, которые вредят микрофлоре кишечника, способствуют развитию атеросклероза, ишемической болезни и других возрастных заболеваний. При этом некоторые компоненты этих продуктов до конца не изучены, и их долгосрочное воздействие на организм остаётся неизвестным.

Советы по употреблению

Гинзбург рекомендует отказаться от глубоко переработанной продукции, чтобы восстановить ресурсы организма. Если полностью исключить колбасу из рациона сложно, её потребление следует ограничить до 20 граммов, причём не ежедневно.

Регулярное употребление натурального мяса, рыбы и растительных продуктов станет более здоровой альтернативой и поможет избежать рисков, связанных с колбасными изделиями.

Уточнения

А́теросклеро́з - хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

