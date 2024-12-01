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Каждый час прогулки добавляет 6 часов жизни

Почему прогулки добавляют годы к жизни
1:36
Здоровье

Ежедневные прогулки способны продлить жизнь — к такому выводу пришли исследователи из США, изучив связь между физической активностью и продолжительностью жизни. Эндокринолог З. Павлова отметила, что эта простая привычка может значительно улучшить здоровье и качество жизни людей.

Скандинавская ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинавская ходьба

Сколько нужно ходить?

По данным учёных, если бы все люди старше 40 лет были так же активны, как самые подвижные 25 % населения (которые ежедневно проходят в среднем 160 минут со скоростью 4,8 км/ч), то средняя продолжительность их жизни могла бы увеличиться на 5,3 года.

Более того, модель, созданная исследователями, показала, что каждый час прогулки способен добавить малоактивным людям 6,3 часа к ожидаемой продолжительности жизни.

Почему ходьба так полезна?

Регулярные прогулки помогают бороться с множеством заболеваний, улучшают работу сердца и сосудов, снижают уровень стресса, способствуют расслаблению и благотворно влияют на внешний вид. Преимущество ходьбы в её доступности: для поддержания активности не нужно покупать абонементы в спортзал или дорогую экипировку.

Проблема малоподвижного образа жизни

К сожалению, только 25 % людей старше 40 лет ведут активный образ жизни. Однако ежедневная ходьба — простой способ изменить эту статистику и улучшить здоровье миллионов людей.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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