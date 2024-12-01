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Влияние загрязнения воздуха на здоровье в регионе Амазонки

Как Амазонка помогает бороться с респираторными заболеваниями
1:42
Здоровье

Защита тропических лесов, таких как Амазонка, играет важную роль не только в сохранении экосистем, но и в улучшении здоровья людей. Исследование Боннского университета и Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии показало, что предотвращение вырубки лесов помогает снизить риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний у местного населения.

Почему это важно?

Пожары в тропических лесах наносят ущерб не только климату и биоразнообразию. Дым, содержащий мелкие частицы, становится серьёзным фактором риска для здоровья, вызывая заболевания дыхательной системы и сердечно-сосудистые проблемы. Например, в 2019 году около 70 000 квадратных километров амазонских лесов было уничтожено огнём, что усугубило ситуацию.

Эффект от "соевого моратория"

В 2006 году в регионе был принят "Соевый мораторий", запрещающий закупку сои, выращенной на землях, где произошла вырубка лесов. Это стало поворотным моментом в борьбе с загрязнением. Анализ данных о госпитализациях и уровне загрязнённости воздуха показал, что после введения моратория уровень мелких частиц в воздухе снизился на 7 %.

Результаты для здоровья

Снижение загрязнённости позволило предотвратить развитие респираторных заболеваний, спасая ежегодно около 680 жизней среди четырёх миллионов жителей региона. Это ещё раз доказывает, что защита природы имеет прямую связь с улучшением качества жизни людей.

Уточнения

Амазо́нка - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Николаев Николай
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