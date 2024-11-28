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Хранить остатки еды в алюминиевой фольге категорически не рекомендуется, и вот почему

Здоровье

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Закари Картрайт заявил, что хранение продуктов в алюминиевой фольге может быть опасным, так как это увеличивает вероятность заражения опасными бактериями.

Картошка, запечённая в фольге
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, запечённая в фольге

Картрайт объяснил в интервью изданию Daily Mail, что продукты, хранящиеся в фольге, подвергаются риску контакта с опасными бактериями, такими как стафилококк, Bacillus cereus, Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes. Эти бактерии могут вырабатывать токсины, которые могут вызвать серьёзные заболевания, включая ботулизм и листериоз.

Учёный также отметил, что алюминий может вступать в реакцию с кислотными и солёными продуктами, что может привести к попаданию металла в пищу. Регулярное употребление алюминия может привести к нейротоксичности, повреждению почек, печени и костей.

Старший преподаватель клинической микробиологии в Лестерском университете Примроуз Фристоун также подчеркнула важность использования герметичных контейнеров для хранения продуктов, чтобы предотвратить размножение опасных микроорганизмов. Если герметичного контейнера нет, то лучше заморозить продукты, так как только замораживание при температуре -20 °C останавливает рост бактерий.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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