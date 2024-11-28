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Эндокринолог рассказала, для кого хурма может быть опасной

1:43
Здоровье

Хурму часто называют "вяжущей", потому что в ней содержатся дубильные вещества — танины. Большое количество танинов может вызвать проблемы с кишечником и нарушить усвоение витаминов и минералов. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог "СМ-Клиники" Анастасия Калмурзина.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

Поэтому детям до трёх лет, людям с хроническими запорами, геморроем и проблемами с ЖКТ рекомендуется избегать употребления хурмы, пояснила врач.

"Танины образуют пленку либо липкую массу в пищеварительном тракте, которая может стать причиной запоров. Поэтому хурма не рекомендована детям до трех лет, тем, кто страдает хроническими запорами и геморроем, особенно в стадии обострения", — сказала Калмурзина в разговоре с РИА Новости.

Чтобы избавиться от вяжущего вкуса, можно положить хурму в пакет с бананами на день или опустить её в тёплую воду на 10-12 часов. Некоторые также советуют замораживать хурму, но после размораживания она становится слизистой, поделилась советом эксперт.

Хурму следует употреблять умеренно, особенно при заболеваниях почек и мочевого пузыря. В этом случае лучше ограничиться одной-двумя штуками в неделю.

Аллергические реакции на хурму встречаются редко, но возможны индивидуальные особенности организма.

Кроме того нужно помнить, что в хурме содержится около 25 граммов сахара на 100 граммов, поэтому людям с сахарным диабетом следует ограничивать употребление этой ягоды. Здоровому человеку можно съедать одну-две хурмы в день, заключила врач.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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