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Как нужно пить воду правильно?

1:02
Здоровье

Вода — неотъемлемая часть нашей жизни, она играет ключевую роль в поддержании здоровья и функционировании организма. Однако многие люди не уделяют должного внимания правильному потреблению воды, что может привести к негативным последствиям для здоровья.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Питьё воды — важный аспект поддержания здоровья. Вот несколько советов, как делать это правильно:

  • Не пейте слишком много воды за один раз, лучше распределите её в течение дня небольшими порциями.
  • Избегайте холодной и горячей воды, выбирайте тёплую жидкость.
  • Не пейте слишком много воды перед сном, чтобы избежать отёков.
  • Не пейте воду на ходу, остановитесь и утолите жажду медленно и небольшими глотками.
  • Начните свой день со стакана воды натощак, затем выпейте ещё один через 20 минут после завтрака.
  • Пейте воду за полчаса до и после приёма пищи.
  • Если хотите, можете выпить последний стакан воды примерно за час до сна.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Питьево́й режи́м — наиболее рациональный порядок потребления воды в течение суток, устанавливающий его объём и периодичность, а также химический состав и физические свойства выпиваемых жидкостей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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