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Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты

1:06
Здоровье

Некоторые типы продуктов, особенно те, которые подверглись глубокой переработке, могут значительно повышать вероятность появления злокачественных образований. Об этом предупредила врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM
Сырое мясо на столе

По словам специалиста, особенно опасными являются упаковочные продукты: сладости, колбасы, закуски, сладкие напитки и растворимый кофе. К категории продуктов, способствующих развитию онкологических заболеваний, она отнесла также красное мясо, которое часто встречается в форме сосисок или бекона. Врач уточнила, что стоит настороженно относиться именно к магазинным мясным изделиям.

Она отметила, что в настоящее время 80 процентов потребляемой людьми пищи — это продукты из упаковки, и лишь 20 процентов составляют натуральные продукты. На самом деле все должно быть наоборот. Избегая ультрапереработанных продуктов, можно значительно снизить риск возникновения рака, передает UfaTime.ru.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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