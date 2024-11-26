Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые типы продуктов, особенно те, которые подверглись глубокой переработке, могут значительно повышать вероятность появления злокачественных образований. Об этом предупредила врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM Сырое мясо на столе

По словам специалиста, особенно опасными являются упаковочные продукты: сладости, колбасы, закуски, сладкие напитки и растворимый кофе. К категории продуктов, способствующих развитию онкологических заболеваний, она отнесла также красное мясо, которое часто встречается в форме сосисок или бекона. Врач уточнила, что стоит настороженно относиться именно к магазинным мясным изделиям.

Она отметила, что в настоящее время 80 процентов потребляемой людьми пищи — это продукты из упаковки, и лишь 20 процентов составляют натуральные продукты. На самом деле все должно быть наоборот. Избегая ультрапереработанных продуктов, можно значительно снизить риск возникновения рака, передает UfaTime.ru.