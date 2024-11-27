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Шокирующий прорыв: как компьютеры помогают восстановить мозг

2:11
Здоровье

Внимание — это важная базовая функция психики, от которой зависит работа памяти, мышления, воображения и речи. Однако проблемы с вниманием могут возникать из-за различных факторов, включая травмы, инсульты и нарушения работы мозга.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

В областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" разработана авторская методика коррекции внимания, основанная на компьютерных упражнениях, сообщает aif.ru

Суть методики

Методика направлена на коррекцию произвольного внимания, которое сложно удерживать людям с повреждениями мозга. Суть упражнения заключается в поиске заданной геометрической фигуры на экране компьютера.

Пациенту нужно нажимать на соответствующую кнопку, определяя её местоположение. Усложнение задач происходит постепенно: добавляются отвлекающие стимулы и меняются условия задания.

Как работает программа

Программа корректирует не только внимание, но и восприятие пространства. Если пациент допускает ошибки только с одной стороны экрана, это может свидетельствовать о специфических нарушениях, требующих дополнительной работы. Постепенное увеличение сложности помогает активировать регуляторные механизмы мозга, улучшая концентрацию и волевые процессы.

Результаты терапии

После десяти занятий видны значительные улучшения: пациенты лучше концентрируются, делают меньше ошибок, а их внимание становится более устойчивым. Комплексный подход с включением логопедических и физических упражнений усиливает эффект.

Рекомендации для восстановления

После выписки пациентам рекомендуют продолжать тренировки памяти и внимания дома. Родственники могут помочь, используя простые упражнения, такие как кроссворды, заучивание стихов или медитация. Эти методы подходят и здоровым людям, желающим улучшить своё внимание.

Авторская методика уже используется не только для диагностики, но и для коррекции внимания, показывая отличные результаты в восстановлении когнитивных функций.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Давтян Светлана
Занимается логопедическим обследованием, профилактикой и коррекцией нарушений чтения и письма, звукопроизношения, запуском речи, развитием общей речевой активностью, составлением индивидуальных программ с учетом особенностей ребенка
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