Халва — как этот десерт укрепляет нервную систему и пищеварение

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Халва — это не только вкусный десерт, но и полезное лакомство, которое положительно влияет на здоровье. В отличие от большинства сладостей, она оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и пищеварение благодаря натуральному составу и высокому содержанию витаминов и микроэлементов.

Фото: pixabay.com by 647264, PDM Халва

Полезные свойства халвы

Основными ингредиентами халвы являются семена и орехи, из которых изготавливают белковую массу. Для придания текстуры и насыщения сапонинами добавляется солодковый или мыльный корень. Этот десерт богат магнием, витаминами группы B, E, РР и клетчаткой, что делает его полезным для:

укрепления нервной системы,

снижения уровня "плохого" холестерина,

улучшения пищеварения,

борьбы со стрессом и нарушениями сна.

Преимущества состава

Качественная халва не содержит искусственных добавок, таких как красители, ароматизаторы и консерванты, что делает её более натуральной и безопасной для здоровья.

Как выбрать качественную халву

При выборе халвы рекомендуется обратить внимание на её внешний вид:

Продукт должен быть пластичным, легко ломаться и резаться без рассыпания.

В составе не должно быть оболочек семян, а также следов избыточного жира или влаги.

Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать вкусную и полезную халву, которая станет отличным дополнением к рациону.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва - "сладость") — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

