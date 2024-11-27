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Халва — как этот десерт укрепляет нервную систему и пищеварение

1:31
Здоровье

Халва — это не только вкусный десерт, но и полезное лакомство, которое положительно влияет на здоровье. В отличие от большинства сладостей, она оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и пищеварение благодаря натуральному составу и высокому содержанию витаминов и микроэлементов.

Халва
Фото: pixabay.com by 647264, PDM
Халва

Полезные свойства халвы

Основными ингредиентами халвы являются семена и орехи, из которых изготавливают белковую массу. Для придания текстуры и насыщения сапонинами добавляется солодковый или мыльный корень. Этот десерт богат магнием, витаминами группы B, E, РР и клетчаткой, что делает его полезным для:

  • укрепления нервной системы,
  • снижения уровня "плохого" холестерина,
  • улучшения пищеварения,
  • борьбы со стрессом и нарушениями сна.

Преимущества состава

Качественная халва не содержит искусственных добавок, таких как красители, ароматизаторы и консерванты, что делает её более натуральной и безопасной для здоровья.

Как выбрать качественную халву

При выборе халвы рекомендуется обратить внимание на её внешний вид:

  • Продукт должен быть пластичным, легко ломаться и резаться без рассыпания.
  • В составе не должно быть оболочек семян, а также следов избыточного жира или влаги.

Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать вкусную и полезную халву, которая станет отличным дополнением к рациону.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَةх̣аля̄ва - "сладость") — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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