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Секреты подачи красной икры: здоровые альтернативы

1:29
Здоровье

Красная икра — это не только деликатес, но и символ достатка, который часто появляется на праздничных столах. Однако диетологи предупреждают, что привычный способ подачи икры на бутербродах или в тарталетках может быть не самым полезным для здоровья.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Красная икра

Полезные свойства красной икры

Красная икра богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают укреплять сердце и сосуды, а также снижают уровень "плохого" холестерина. Этот продукт считается полезным при умеренном потреблении, но избыточное употребление может навредить организму.

Вред от злоупотребления

Красная икра содержит много жиров и соли, что делает её калорийным продуктом. Злоупотребление может негативно сказаться на работе сердца, вызвать задержку жидкости в организме и привести к набору лишнего веса. Диетологи рекомендуют ограничивать потребление икры до 20-30 граммов в день, даже в праздничные дни.

Как правильно подавать икру

Привычные бутерброды и тарталетки — не самый полезный способ подачи икры. Более здоровой альтернативой будет добавление икры в салаты или использование её в качестве легкого дополнения к другим блюдам. Такой подход поможет снизить калорийность и избежать чрезмерного потребления соли.

Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться деликатесом, не причиняя вреда здоровью.

Уточнения

Кра́сная икра́ - икра лососёвых видов рыб.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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