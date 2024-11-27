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Какие инфекции поджидают на пляже и как их избежать

1:29
Здоровье

Пляж в жаркое лето становится популярным местом отдыха, но помимо свежей воды и мягкого песка, он может скрывать опасные инфекции. Эти риски касаются как воды, так и береговой линии.

Блондинка топлес, загорающая на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0
Блондинка топлес, загорающая на пляже

Церкариоз ("зуд купальщика")

Инфекция, вызываемая паразитами, передается через уток, которые являются их переносчиками. Хотя сами паразиты не могут жить в организме человека, они оставляют на коже красную зудящую сыпь, доставляющую дискомфорт.

Лептоспироз

Эта бактериальная инфекция может быть передана животными. Она вызывает симптомы, напоминающие желтуху, и может серьезно навредить здоровью, если не начать лечение вовремя.

Ротавирус

Одна из наиболее распространенных инфекций на пляже, сопровождающаяся высокой температурой, диареей и рвотой. Инкубационный период может длиться от 15 часов до недели, что затрудняет быстрое выявление заболевания.

Лямблиоз

Эта инфекция передается при попадании воды внутрь организма, особенно если ее случайно проглотить во время купания. Основными симптомами являются боль в животе, тошнота и жидкий стул.

Риск заражения можно снизить, избегая купания в местах скопления птиц и животных, а также внимательно следя за качеством воды. Соблюдение простых правил поможет сделать отдых безопасным.

Уточнения

Пляж (от фр. plage - отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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