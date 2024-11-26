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Врач рассказал, как защитить себя от теневой косметологии

1:55
Здоровье

В последнее время всё чаще в СМИ появляются новости о несчастных случаях в косметологии. Так, в январе в Махачкале пациентка скончалась в салоне красоты после инъекции ботулотоксина. Недавно в Усть-Каменогорске пациентка скончалась после блефаропластики. В Уфе после биоревитализации у пациентки развились серьезные воспаления на лице и в зоне декольте.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM
Массаж лица

Медицинский директор фармацевтической компании "Ингал", дерматокосметолог Сергей Казаков отмечает, что даже профессионалы становятся жертвами теневой косметики. Недавно в Москве косметолог пострадала от препарата Refinex. После инъекции ботулотоксина у нее появились проблемы с дыханием и глотанием, она уехала лечиться в Стамбул, однако ее состояние только ухудшилось.

"Этот случай особенно показателен, — отмечает Сергей Казаков. — Даже профессиональный косметолог может стать жертвой некачественного препарата. Refinex не имеет регистрации в России, и любые манипуляции с ним незаконны и опасны".

В январе полиция Москвы обнаружила подпольное производство препаратов гиалуроновой кислоты, которые распространялись через интернет и поставлялись в клиники.

Сергей Казаков отмечает, что при выборе препарата профессионал должен особенно тщательно проверять информацию о производителе. При малейших сомнениях лучше отказаться от закупки.

Чтобы защитить себя от некачественных процедур, Сергей Казаков рекомендует проверять медицинскую лицензию, а также регистрационное удостоверение медицинских препаратов. По его словам, насторожиться стоит, если цена значительно ниже рыночной, если в салоне отказываются показывать документы, если препарат не имеет русскоязычной маркировки.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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