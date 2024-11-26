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Невролог рассказала, почему женщины мёрзнут, а мужчинам всегда жарко

Здоровье

Многим знакомы споры в рабочих коллективах о том, открывать ли окно для проветривания. Кому-то душно, а кому-то вовсе не хочется простыть на сквозняке. Невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская отмечает, что потребность в тепле или прохладе у всех разная. Мужчинам больше нравится прохлада, а вот женщинам — тепло.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM
Лень

Как отмечает врач, у мужчин мышцы вырабатывают больше тепла, у женщин больше жира, который помогает сохранять тепло, но не вырабатывает его. Поэтому образование тепла у мужчин происходит быстрее.

Восприятие температуры у мужчин и женщин тоже разное. У женщин периферические нервные окончания быстрее передают сигнал в мозг о низких температурах. Во время гормональных изменений они более восприимчивы к холоду. Температура в помещении — вопрос не только уюта. Женщинам комфортнее работать при температуре около 25 градусов, мужчины быстрее устают в тепле, им комфортнее работать при 22,5 градусах.

Также вопрос комфортной температуры зависит и от таких факторов, как здоровье и образ жизни.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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