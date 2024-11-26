Хороший фильм, ароматный кофе и довольное урчание кота спасут от осенней хандры

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне назвали главные лекарства от осенней хандры. Как показал опрос аналитического центра "АльфаСтрахование", это домашний уют, коты и ароматные напитки.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0 Девушка в стрессе

49% россиян признались, что поздней осенью часто находятся в подавленном состоянии. 63% считают, что таким месяцем был ноябрь.

Плохое настроение связано с нехваткой солнечного света (55%), холодами (22%). На новогодние праздники возлагают большую надежду 13%. Это и ожидание встреч с друзьями, и покупка подарков, и предпраздничная суета.

Назвали россияне и главные симптомы осенней хандры:

отсутствие энергии (29%),

апатия (24%),

чрезмерная сонливость (19%),

сниженная мотивация (13%),

чрезмерный аппетит (8%),

головные боли (3%),

ломота в суставах (1%).

Домашний уют спасет 40% россиян от осенней хандры. Просмотр хорошего фильма поднимает настроение 51% опрошенных. 28% начинают чаще готовить. 13% играют в компьютерные игры.

24% респондентов считают, что от хандры спасают домашние питомцы, например, кошки. 18% в осенне-зимний период не обходятся без чашки ароматного кофе. А 9% проводят вечера за чтением книг или занимаются рисованием.