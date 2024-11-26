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Гастроэнтеролог назвала ошибку после еды, которая погубит ваш ЖКТ

0:59
Здоровье

Если пить чай или кофе во время или сразу после еды, то можно создать проблемы с ЖКТ, гастроэнтеролог, эксперт "Гемотест" Екатерина Кашух.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Все напитки, которые употребляют во время еды, разбавляют желудочный сок, мешая процессам пищеварения.

Эксперт отметила, что в чае есть дубильные вещества танины, которые препятствуют нормальному усвоению железа. При анемии пить чай прямо во время еды не следует — нужно выждать хотя бы 1 час.

Кофе может привести к изжоге, препятствует усвоению кальция. Поэтому кофе не стоит пить при хронических заболеваниях ЖКТ или остеопорозе.

Врач рассказала и про вред газировки и магазинных соков, в которых много сахара и искусственных добавок, которые могут привести к дискомфорту в животе и метеоризму. Такие напитки идут как десерт, их количество в рационе стоит ограничивать.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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