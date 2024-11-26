Гастроэнтеролог назвала ошибку после еды, которая погубит ваш ЖКТ

Если пить чай или кофе во время или сразу после еды, то можно создать проблемы с ЖКТ, гастроэнтеролог, эксперт "Гемотест" Екатерина Кашух.
Все напитки, которые употребляют во время еды, разбавляют желудочный сок, мешая процессам пищеварения.
Эксперт отметила, что в чае есть дубильные вещества танины, которые препятствуют нормальному усвоению железа. При анемии пить чай прямо во время еды не следует — нужно выждать хотя бы 1 час.
Кофе может привести к изжоге, препятствует усвоению кальция. Поэтому кофе не стоит пить при хронических заболеваниях ЖКТ или остеопорозе.
Врач рассказала и про вред газировки и магазинных соков, в которых много сахара и искусственных добавок, которые могут привести к дискомфорту в животе и метеоризму. Такие напитки идут как десерт, их количество в рационе стоит ограничивать.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.