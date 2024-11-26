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Россиянам перечислили продукты, которые могут вызвать рак

1:09
Здоровье

По данным диетолога-консультанта Алексея Кабанова, каждый четвертый случай заболевания раком связан с неправильным питанием. Он рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать это опасное заболевание.

Горячая еда
Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, PDM
Горячая еда

Несбалансированное питание способно привести к различным видам рака, включая поражение желудочно-кишечного тракта, молочной железы и простаты. Кабанов отметил, что среди самых вредных для здоровья продуктов находятся алкоголь, острая и солёная рыба, а также красное мясо.

Чрезмерное потребление алкоголя может быть причиной рака ротовой полости, пищевода и печени. Острые специи способны вызывать опухоли в полости рта и носовых проходах, однако в умеренных количествах они не представляют угрозы. Кроме того, чрезмерное употребление красного мяса связано с риском развития рака прямой кишки, подчеркнул диетолог, передает «Лента.ру».

Он также добавил, что следует быть осторожными с горячей пищей и напитками, поскольку они могут оказывать травмирующее воздействие на пищевод.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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