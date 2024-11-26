Комбуча из зелёного чая улучшает здоровье кишечника, выяснили учёные

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование выявило, что регулярное употребление комбучи (чайного гриба) на основе зеленого чая способствует улучшению функционирования желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и общей жизнедеятельности. Это особенно актуально для людей с избыточным весом, соблюдающих диету. Работа опубликована в журнале Foods.

Фото: freepik комбуча

В рамках эксперимента 75 участников с избыточным весом были разделены на две группы: одна следовала калорийной диете, а другая дополнительно потребляла по 200 мл комбучи с зеленым чаем каждый день. Исследование длилось 10 недель. Приготовленная в лаборатории комбуча содержала пробиотики с концентрацией 1 миллиард колониеобразующих единиц на порцию. В ходе эксперимента оценивались весовые параметры, состав тела, микробиота кишечника, а также собирались данные о метаболических процессах и общем состоянии здоровья участников.

Полученные результаты исследования демонстрируют, что комбуча положительно воздействует на состав микробиоты, облегчая симптомы запоров, улучшая консистенцию стула и уменьшая ощущения неполного опорожнения кишечника. Участники, регулярно употреблявшие чайный гриб, отмечали повышение уровня энергии и снижение депрессивных состояний. Более того, в их крови были обнаружены соединения, способствующие замедлению процессов старения и снижению воспалительных реакций.

Хотя выборка была небольшой, исследователи предполагают, что этот напиток может стать ценным дополнением к программам по снижению веса. Тем не менее, для подтверждения этих результатов и более глубокого изучения воздействия комбучи на здоровье необходимы дальнейшие исследования.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

