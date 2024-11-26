Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комбуча из зелёного чая улучшает здоровье кишечника, выяснили учёные
Простые шаги для омоложения смородины и повышения урожая
5 причин поломки амортизаторов, о которых стоит знать
Как приготовить вкусную заправку для салата? Кулинарные советы
Как спланировать идеальный отпуск в Стране улыбок
Главные недостатки кожаного салона, о которых умалчивают
На дне океана нашли бурлящий источник газа
Природные антисептики для лечения воспалений на коже
Чем опасны зимние пробежки для начинающих спортсменов

Врач Кузьменко назвал три самых опасных продукта

1:30
Здоровье

На первом этапе можно снизить уровень холестерина без применения медикаментов, изменив своё питание. Существуют также другие доступные методы, влияющие на этот важный показатель здоровья, о которых рассказал терапевт Филипп Кузьменко.

жирные продукты
Фото: pxhere
жирные продукты

Избыточное потребление жирной, соленой и сладкой пищи непосредственно связано с повышением уровня холестерина в крови. Поэтому рекомендуется ограничить такие продукты при наличии проблем с холестерином, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на специалиста.

Например, избыток соли в рационе способствует разрыхлению внутренней оболочки сосудов, что повышает их восприимчивость к отложениям холестерина. В результате увеличивается риск образования атеросклеротических бляшек.

На столе обязательно должна присутствовать порция клетчатки. Для снижения всасывания холестерина в кровь полезно включить в рацион бобовые, цельнозерновые крупы, а также разнообразные овощи и фрукты.

Ходьба является отличным способом поддерживать здоровье сердца и сосудов. Врач рекомендует увеличить физическую активность, начиная с 30-минутных прогулок каждый день. По возможности стоит ходить в быстром темпе и подниматься в горку.

Еще один важный шаг — это отказ от алкоголя и курения. Кроме того, даже небольшая потеря веса на 1-2 килограмма может помочь снизить уровень холестерина.

Уточнения

А́теросклеро́з хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР
Когда в Антарктиде росли тропические леса
Удивите семью этим необычным картофельным пюре
Эти шкурки сделают ваш урожай томатов легендарным
Приставы могут лишить водительских прав за алименты и вред здоровью
Как сделать почву более плодородной? Экологически чистые методы улучшения почвы
Вы должны купить эти продукты, чтобы поддержать свой иммунитет
Как избежать переплат за ужин в отпуске
Как понять, что вы заправились некачественным топливом
Астрономы раскрыли шокирующую правду об исчезнувшей экзопланете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.