Врач Кузьменко назвал три самых опасных продукта

На первом этапе можно снизить уровень холестерина без применения медикаментов, изменив своё питание. Существуют также другие доступные методы, влияющие на этот важный показатель здоровья, о которых рассказал терапевт Филипп Кузьменко.
Избыточное потребление жирной, соленой и сладкой пищи непосредственно связано с повышением уровня холестерина в крови. Поэтому рекомендуется ограничить такие продукты при наличии проблем с холестерином, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на специалиста.
Например, избыток соли в рационе способствует разрыхлению внутренней оболочки сосудов, что повышает их восприимчивость к отложениям холестерина. В результате увеличивается риск образования атеросклеротических бляшек.
На столе обязательно должна присутствовать порция клетчатки. Для снижения всасывания холестерина в кровь полезно включить в рацион бобовые, цельнозерновые крупы, а также разнообразные овощи и фрукты.
Ходьба является отличным способом поддерживать здоровье сердца и сосудов. Врач рекомендует увеличить физическую активность, начиная с 30-минутных прогулок каждый день. По возможности стоит ходить в быстром темпе и подниматься в горку.
Еще один важный шаг — это отказ от алкоголя и курения. Кроме того, даже небольшая потеря веса на 1-2 килограмма может помочь снизить уровень холестерина.
А́теросклеро́з— хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.
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