Учёные обнаружили в мозге новый биомаркер для выявления психоза

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные из Университета Рочестера выявили потенциальный биомаркер психоза в мозге человека. Результаты их исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Используя данные из проекта Human Connectome Early Psychosis Project, команда проанализировала МРТ-снимки 159 участников, из которых у 105 человек за пять лет до тестирования развилось психотическое расстройство.

В мозге пациентов с психозом исследователи обнаружили, что сенсорные области в коре слабее взаимосвязаны между собой и более сильно соединены с таламусом — центральной ретрансляционной станцией информации мозга.

Эти отличия проявляются в соматомоторной сети, отвечающей за телесные движения и ощущения, и в визуальной сети, формирующей представления объектов, лиц и сложных черт.

Объединение паттернов нарушений связи в этих двух сетях позволило учёным создать "сомато-визуальный" биомаркер.

Ранее было установлено, что аномальные связи в мозге характерны для сенсорных сетей у людей с шизофренией, однако не было ясно, какие именно сети наиболее активно участвуют в этом процессе, или же эти нарушения связей могут быть вызваны другими факторами заболевания, такими как приём антипсихотических препаратов, тревожность или стресс.

По мнению учёных, данный биомаркер позволит диагностировать психотическое расстройство всего за пять минут и обеспечивать более своевременное лечение.

Уточнения

Психо́з или психоти́ческое расстро́йство (др.-греч. ψύχωσις — душевное расстройство; от ψυχή — душа, рассудок, и -ωσις — нарушенное состояние) — явно выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции совершенно не соответствуют происходящему (по И. П. Павлову), что отражается в расстройстве восприятия действительности и дезорганизации поведения.



Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

