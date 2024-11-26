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Учёные определили, как спорт улучшает память

1:46
Здоровье

Финские учёные из Университета Ювяскюля провели исследование, которое показало, что физическая активность положительно влияет на рабочую память, тогда как пассивный образ жизни оказывает обратный эффект. Рабочая память — это способность удерживать и обрабатывать небольшие объёмы информации в краткосрочной перспективе, необходимая для выполнения повседневных задач.

Мужчина завязывает шнурки
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, PDM
Мужчина завязывает шнурки

В исследовании было проанализировано 21 научное исследование с участием 1455 человек, среди которых были спортсмены, занимающиеся баскетболом, бейсболом или фехтованием. Результаты показали, что у спортсменов рабочая память развита значительно лучше, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Особенно заметна разница между спортсменами и пассивными людьми в видах спорта, где важны скорость реакции и тактическое мышление.

Исследование подчёркивает, что даже если причинно-следственная связь между физической активностью и улучшением когнитивных способностей пока не доказана окончательно, корреляция между ними очевидна. Польза спорта распространяется не только на молодых людей, но и на старшее поколение. Регулярные физические тренировки способны замедлить возрастное снижение когнитивных функций, включая ухудшение памяти.

Профессор Пииа Астикайнен, участвовавшая в исследовании, отмечает, что активный образ жизни помогает частично компенсировать негативное влияние старения на мозг. Эти результаты подтверждают, что спорт не только укрепляет тело, но и помогает справляться с когнитивными вызовами, которые возникают в течение жизни.

Уточнения

 Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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