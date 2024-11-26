Учёные определили, как спорт улучшает память

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финские учёные из Университета Ювяскюля провели исследование, которое показало, что физическая активность положительно влияет на рабочую память, тогда как пассивный образ жизни оказывает обратный эффект. Рабочая память — это способность удерживать и обрабатывать небольшие объёмы информации в краткосрочной перспективе, необходимая для выполнения повседневных задач.

Фото: Wikipedia by Alexander Redl, PDM Мужчина завязывает шнурки

В исследовании было проанализировано 21 научное исследование с участием 1455 человек, среди которых были спортсмены, занимающиеся баскетболом, бейсболом или фехтованием. Результаты показали, что у спортсменов рабочая память развита значительно лучше, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Особенно заметна разница между спортсменами и пассивными людьми в видах спорта, где важны скорость реакции и тактическое мышление.

Исследование подчёркивает, что даже если причинно-следственная связь между физической активностью и улучшением когнитивных способностей пока не доказана окончательно, корреляция между ними очевидна. Польза спорта распространяется не только на молодых людей, но и на старшее поколение. Регулярные физические тренировки способны замедлить возрастное снижение когнитивных функций, включая ухудшение памяти.

Профессор Пииа Астикайнен, участвовавшая в исследовании, отмечает, что активный образ жизни помогает частично компенсировать негативное влияние старения на мозг. Эти результаты подтверждают, что спорт не только укрепляет тело, но и помогает справляться с когнитивными вызовами, которые возникают в течение жизни.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

