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Учёные выяснили, какое влияние на кости оказывают препараты для щитовидной железы

1:36
Здоровье

Учёные из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что лекарства на основе левотироксина, используемые для лечения гипотиреоза, могут привести к потере костной массы и снижению плотности костей. Эти результаты были представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Таблетки на ладони
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0
Таблетки на ладони

В исследовании приняли участие 81 человек, принимающий левотироксин, и 364 человека, не принимающего этот препарат. Средний возраст участников составил 73 года. Исследователи собрали данные о росте, весе, образе жизни и состоянии костной системы участников. Результаты показали, что приём левотироксина связан с ускоренной потерей костной массы и снижением плотности костей, даже у тех, чей уровень тиреотропного гормона (ТТГ) был в норме.

Влияние левотироксина на кости пожилых людей особенно опасно, поскольку оно увеличивает риск переломов и ухудшает физическую подвижность из-за ослабления костной ткани. Исследователи рекомендуют регулярный контроль состояния здоровья пациентов, принимающих левотироксин, и консультации с врачом для отслеживания изменений в организме.

Это открытие подчёркивает необходимость пересмотра практик назначения левотироксина, особенно для пожилых пациентов с нормально функционирующей щитовидной железой. Это поможет избежать избытка гормона и связанных с ним негативных изменений в костной ткани.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Костная ткань — одна из разновидностей плотной соединительной ткани.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Голуб Сергей
Радиотерапевт
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