Учёные выявили связь между ночными кошмарами и деменцией

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое британскими учёными, показало, что частые ночные кошмары, которые беспокоят человека во сне, могут быть признаком ранней стадии слабоумия. Неврологи считают, что их открытие поможет в разработке методики для раннего выявления деменции. Результаты масштабного исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html бессонница

Учёные наблюдали за двумя группами участников: в первую вошли 605 человек среднего возраста, не имевших на момент начала исследования когнитивных нарушений, а во вторую — 2600 пожилых людей, не страдавших деменцией. В течение нескольких лет исследователи фиксировали частоту жалоб участников на кошмары и сравнивали их с изменениями, происходящими в головном мозге.

"Более высокая частота тревожных сновидений была линейно и статистически значимо связана с более высоким риском снижения когнитивных функций у людей среднего возраста и более высоким риском развития деменции у пожилых людей", — отметили учёные.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.

