Учёные выявили связь между ночными кошмарами и деменцией

Исследование, проведённое британскими учёными, показало, что частые ночные кошмары, которые беспокоят человека во сне, могут быть признаком ранней стадии слабоумия. Неврологи считают, что их открытие поможет в разработке методики для раннего выявления деменции. Результаты масштабного исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Учёные наблюдали за двумя группами участников: в первую вошли 605 человек среднего возраста, не имевших на момент начала исследования когнитивных нарушений, а во вторую — 2600 пожилых людей, не страдавших деменцией. В течение нескольких лет исследователи фиксировали частоту жалоб участников на кошмары и сравнивали их с изменениями, происходящими в головном мозге.
"Более высокая частота тревожных сновидений была линейно и статистически значимо связана с более высоким риском снижения когнитивных функций у людей среднего возраста и более высоким риском развития деменции у пожилых людей", — отметили учёные.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.
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