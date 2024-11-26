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Учёные выявили связь между ночными кошмарами и деменцией

1:07
Здоровье

Исследование, проведённое британскими учёными, показало, что частые ночные кошмары, которые беспокоят человека во сне, могут быть признаком ранней стадии слабоумия. Неврологи считают, что их открытие поможет в разработке методики для раннего выявления деменции. Результаты масштабного исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html
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Учёные наблюдали за двумя группами участников: в первую вошли 605 человек среднего возраста, не имевших на момент начала исследования когнитивных нарушений, а во вторую — 2600 пожилых людей, не страдавших деменцией. В течение нескольких лет исследователи фиксировали частоту жалоб участников на кошмары и сравнивали их с изменениями, происходящими в головном мозге.

"Более высокая частота тревожных сновидений была линейно и статистически значимо связана с более высоким риском снижения когнитивных функций у людей среднего возраста и более высоким риском развития деменции у пожилых людей", — отметили учёные.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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