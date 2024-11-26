Учёные нашли способ обойти защиту мозга для лечения болезней

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Медицинской школы Икана Маунт-Синай в Нью-Йорке предложили инновационный способ введения лекарств в мозг для лечения неврологических и психиатрических заболеваний.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0 Головной мозг

Эта методика помогает преодолевать гематоэнцефалический барьер — природную защиту мозга, которая обычно препятствует проникновению не только вредных веществ, но и жизненно важных препаратов.

Новый подход основан на биологическом процессе трансцитоза и включает использование соединения BCC10, которое доставляет антисмысловые олигонуклеотиды прямо к мозгу.

Эксперименты на мышах показали, что лечение эффективно снижает активность вредных генов. Например, удалось уменьшить уровни Sod1, ответственного за развитие бокового амиотрофического склероза (БАС), и Mapt, связанного с болезнью Альцгеймера. Результаты также подтверждены исследованиями на образцах человеческой ткани.

Метод оказался безопасным: мыши переносили его без повреждений жизненно важных органов. Эти результаты дают надежду на эффективное лечение сложных заболеваний центральной нервной системы.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.



Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

