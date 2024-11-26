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Учёные открыли способ замедлить старение клеток

1:31
Здоровье

Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла (США) обнаружили, что клетки с меньшими ядрышками остаются "молодыми" дольше. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Aging, было сделано на основе экспериментов с дрожжами, которые удивительно схожи с человеческими клетками.

Анализ мочи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анализ мочи

С возрастом ядрышки клеток увеличиваются, что ухудшает стабильность рибосомной ДНК (рДНК), хранящейся в этих структурах. Это делает клетки более уязвимыми к повреждениям, способным вызвать хромосомные перестройки и их гибель. Ученые установили, что уменьшение размеров ядрышка замедляет старение, а ограничение калорий — один из известных способов достижения этого эффекта.

Для подтверждения гипотезы о влиянии размеров ядрышка на старение была разработана методика фиксации рДНК на мембране ядра. Этот метод позволил исследователям контролировать размер ядрышка и изучать его влияние на стабильность клеточной ДНК. Эксперименты подтвердили, что снижение размеров ядрышек действительно помогает замедлить старение клеток.

Результаты исследования открывают новые перспективы для разработки методов борьбы с возрастными заболеваниями у людей. Ученые предполагают, что целенаправленное уменьшение размеров ядрышек может стать эффективной стратегией для продления жизни клеток и поддержания здоровья на клеточном уровне.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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