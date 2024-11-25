Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему дешёвые саженцы роз — это плохая инвестиция в ваш сад
Ароматные оладьи на завтрак: рецепт с тыквой и яблоками
Планы Трампа по депортации нелегальных работников в сельхозсекторе могут нарушить поставки продовольствия в США
Удобрение для почвы: как использовать апельсиновые корки
Препараты от диабета помогают снижать алкогольную зависимость
Четыре распространённых заблуждения о похудении, которые мешают достичь результата
Городские дворы Кузбасса стали опасными для детей
Садальский рассказал о появившихся у него с возрастом суперспособностях
5 ошибок при оформлении интерьера в стиле минимализм

У женщины родился почти семикилограммовый ребёнок

0:46
Здоровье

Жительница Узбекистана родила младенца с рекордным весом 6865 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Ташкентской области.

Мать с младенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мать с младенцем

Ребёнок родился в середине ноября в перинатальном комплексе города Нурафшан. Роды прошли путём кесарева сечения.

Представитель ведомства Феруза Рахматуллаева отметила, что мать и новорождённый продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Феруза Рахматуллаева также уточнила, что это второй ребёнок для матери. Однако, не уточняется, был ли первый младенец таким же крупным, как его брат.

 

Уточнения

Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea «цезарев» и sectio «разрез») — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Популярное
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев

С наступлением зимнего сезона многие водители начинают внимательно готовить свои автомобили к холодам.

Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Последние материалы
В США назвали пять возможных стран-покупателей российского Су-57
Почему автопроизводители стали массово избавляться от дилеров
Рецепт мужской силы и средство от похмелья из древней книги «Китаб аль-табих»
Пять распространённых заблуждений о том, как ухаживать за светлыми волосами
Как варить гречку правильно: советы для идеального результата
Как добавить тепла в холодный интерьер? 2 простых способа
Сара Хамуда поделилась секретом успеха дубайского шоколада
Пожары древних аборигенов связаны с современной экологией Австралии
В Московской области врачи спасли 16-летную девушку с инсультом
Курица с грибами и черносливом: секрет праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.