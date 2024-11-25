У женщины родился почти семикилограммовый ребёнок

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Узбекистана родила младенца с рекордным весом 6865 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Ташкентской области.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

Ребёнок родился в середине ноября в перинатальном комплексе города Нурафшан. Роды прошли путём кесарева сечения.

Представитель ведомства Феруза Рахматуллаева отметила, что мать и новорождённый продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Феруза Рахматуллаева также уточнила, что это второй ребёнок для матери. Однако, не уточняется, был ли первый младенец таким же крупным, как его брат.

Уточнения

Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea «цезарев» и sectio «разрез») — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери.

