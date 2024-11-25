У женщины родился почти семикилограммовый ребёнок

Жительница Узбекистана родила младенца с рекордным весом 6865 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Ташкентской области.
Ребёнок родился в середине ноября в перинатальном комплексе города Нурафшан. Роды прошли путём кесарева сечения.
Представитель ведомства Феруза Рахматуллаева отметила, что мать и новорождённый продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.
Феруза Рахматуллаева также уточнила, что это второй ребёнок для матери. Однако, не уточняется, был ли первый младенец таким же крупным, как его брат.
Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea «цезарев» и sectio «разрез») — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери.
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