В Московской области врачи спасли 16-летную девушку с инсультом

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 16-летнюю девушку, которая была экстренно доставлена в медицинское учреждение с признаками геморрагического инсульта. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM Операция по извлечению осколка из сердца

Проведённое обследование выявило кровоизлияние в мозг из-за разрыва сосуда и артериовенозную мальформацию сосудов головного мозга, как говорится в сообщении. Там поясняется, что при такой патологии вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют "сосудистый клубок". В нём и произошёл разрыв сосуда. Эта патология опасна тем, что может вызвать повреждение клеток мозга, нарушить их нормальную работу и при несвоевременном лечении привести к летальному исходу.

Согласно сообщению, артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру с помощью тонкого катетера с высокой точностью. Операция длилась три часа и позволила "заклеить" кровоточащий сосуд, снизив риск повторных кровотечений. В Подмосковье такая операция была проведена ребёнку впервые, как указано в сообщении заведующего отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения медучреждения Михаила Комиссарова.

В настоящее время девушка выписана домой и вернулась к своей обычной жизни, уточнили в пресс-службе.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

