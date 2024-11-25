Секрет долголетия от старейшей семьи в мире: много яблок и никакого алкоголя

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самая старая семья в мире из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM Девушка с яблоком

Еще восемь лет назад семья Доннелли официально стала самой старой в мире, попав в Книгу рекордов Гиннесса. В чем же их секрет долголетия?

Доннелли рассказали, что они едят много яблок, выращенных в домашних условиях, кашу два раза в день. Кроме того, они работают на земле, играют в гэльский футбол. Алкоголь в этой семье под запретом. Здесь нет ни одного пьющего человека.

"Овес нужно есть ночью. Мы всегда следовали папиной привычке — перекусывать теплым кусочком перед сном. Каша около 10 вечера, затем снова на завтрак в 7 утра. Вареный овес, молоко, немного яблочного варенья сверху", — цитирует членов семьи ladbible. com.

Общий возраст восьми братьев и пяти сестер составляет 1075 лет, им от 71 до 93 лет.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

