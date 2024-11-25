Одиночество может стать опасным, когда вы почувствуете это

Чуть больше месяца осталось до главного семейного праздника — Нового года. И, к сожалению, многие будут встречать его в одиночку. Однако одиночество и жизнь в одиночку — разные понятия. Врач, профессор, доктор медицинских наук Леонид Чутко рассказал, когда это состояние может представлять опасность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в наушниках

Международное исследование Meta-Gallup, проведенное с июня 2022 по февраль 2023 года, показало: 24 процента взрослых людей во всем мире чувствуют себя одинокими.

По словам Чутко, чаще всего угнетающее ощущение одиночества бывает у людей с повышенным уровнем тревожности. Они могут работать в коллективе, иметь семью, но чувствовать себя одинокими. Если это чувство преходящее, то это нормально.

Чаще всего одиночество возникает из-за тревожности, тогда и работать нужно с ней.

"В современном мире она растет, в том числе, из-за жизни, которая становится более неопределенной. Для одних это нормально, у других вызывает тревогу. Она может провоцировать головные боли, нарушения сна, а потом и более серьезные проблемы", — цитирует доктора KP. RU.

Он добавил, что одиночество начинает серьезно вредить организму тогда, когда человек из-за него страдает. Это может проявляться мучительной тревожностью. Именно тогда нужна помощь психолога, психотерапевта или психиатра.

Уточнения

Одино́чество — состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.

