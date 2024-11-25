Врач-гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя часто пить обезболивающие препараты

Приблизительно 27% граждан России еженедельно прибегают к использованию обезболивающих средств, что может оказать негативное воздействие на состояние желудочно-кишечного тракта.
С таким утверждением выступил Сергей Тихонов, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук и доцент Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.
По словам Тихонова, множество людей, стремящихся избавиться от болевых ощущений, часто прибегают к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Хотя такие лекарства действительно эффективно устраняют боль и воспаление, они могут нанести ущерб слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Такие препараты снижают защитные свойства слизистой оболочки, ухудшают кровоснабжение и приводят к уменьшению выработки защитной слизи, что делает ткани ЖКТ уязвимыми для агрессивных веществ, таких как желудочный сок и желчь. Это, в свою очередь, может спровоцировать развитие эрозий и язв.
Нестероидные противовоспалительные препараты (нестероидные противовоспалительные средства/агенты, НПВП, НПВС, НСПВП, NSAID) — группа лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами.
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