Психолог объяснила рост обращений россиян за психологической помощью

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Посещаемость психологов в России постепенно увеличивается с каждым годом. Например, по данным на 2023 и 2024 годы, доля людей, которые никогда не обращались за психологической поддержкой, уменьшилась с 81% до 74%. Об этом сообщила психолог Марина Докучаева.

Фото: pxhere врач

Специалист связала этот рост с повышением уровня тревожности, которую провоцируют различные внешние обстоятельства. Она уточнила, проблема возникает, когда тревога начинает мешать жизни.

Для поддержания психического здоровья Докучаева советует ограничивать общение с токсичными людьми, контролировать количество получаемой информации и создавать для себя "островок благополучия", практикуя благодарность за даже самые малые положительные моменты.

Как сообщает "Радио 1", в случае серьезных тревог и душевной боли психолог рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к квалифицированному специалисту.