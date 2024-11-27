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Названы три негативных последствия пассивного курения на здоровье человека

1:06
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров сообщил, что пассивное курение опасно для здоровья. Он отметил, что вдыхание табачного дыма, даже если его источник — не сам курильщик, а сигарета, негативно влияет на здоровье любого человека.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM
Сигарета

По словам медика, пассивное курение повышает риск развития хронических заболеваний лёгких, таких как хронический бронхит и астма, особенно у детей и пожилых людей. Кроме того, пассивное курение может вызвать воспаление лёгких и снизить их функциональность, добавил врач в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Также пассивное курение увеличивает вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, включая инфаркты и инсульты. А ещё оно связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний, особенно рака лёгких и рака молочной железы.

Сахаров посоветовал избегать мест, где курят, и вести здоровый образ жизни, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Уточнения

Пассивное курение (также вторичное или «англ. second-hand» курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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