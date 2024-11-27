Названы три негативных последствия пассивного курения на здоровье человека

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров сообщил, что пассивное курение опасно для здоровья. Он отметил, что вдыхание табачного дыма, даже если его источник — не сам курильщик, а сигарета, негативно влияет на здоровье любого человека.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM Сигарета

По словам медика, пассивное курение повышает риск развития хронических заболеваний лёгких, таких как хронический бронхит и астма, особенно у детей и пожилых людей. Кроме того, пассивное курение может вызвать воспаление лёгких и снизить их функциональность, добавил врач в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Также пассивное курение увеличивает вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, включая инфаркты и инсульты. А ещё оно связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний, особенно рака лёгких и рака молочной железы.

Сахаров посоветовал избегать мест, где курят, и вести здоровый образ жизни, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Уточнения

Пассивное курение (также вторичное или «англ. second-hand» курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.



