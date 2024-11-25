Эксперт рассказал, что сегодня предпочтительнее для школьников — высшее или среднеспециальное образование

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Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в беседе с Pravda.Ru ответил на вопрос о высокой загруженности современных школьников, особенно в старших классах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тестирование в школе

Он предложил различать две вещи: причину загруженности и субъективную настроенность на нее. По словам эксперта, причина загруженности школьника может быть внутренней, социальной или психологической. Внутренняя связана с ребенком, психологическая — с семьей, социальная — с микросоциумом.

Многие родители считают, что их ребенок обязательно должен поступить в высшее учебное заведение, не видя альтернативы в среднеспециальных образовательных организациях, напомнил Деревягин. Однако он призвал не забывать, что высшее образование не гарантирует высоких должностей и финансового благополучия. Финансовый уровень выпускников среднепрофессиональных организаций выше за более короткие сроки, подчеркнул эксперт.

"Высшее образование, в какие бы годы, в какие бы периоды мы его ни рассматривали, никогда не приводило к тому, что человек будет занимать гарантированно высокие должности и гарантированно финансово очень выгодно обеспечиваться. Мало этого, если мы посмотрим на траекторию финансовую людей, которые заканчивали и заканчивают сейчас среднюю профессиональную организацию, то у них уровень финансовый, безусловно, получается гораздо выше за более короткие сроки", — сказал Деревягин.

Попасть на руководящие должности через высшее образование возможно только в узкой прослойке: военное и управленческое образование государственных организаций. Однако конкуренция здесь высока, подчеркнул аналитик. Остальные виды высшего образования, включая гуманитарное и техническое, приводят к научной или околонаучной деятельности, не приносящей высоких доходов и карьерной динамики, считает Деревягин.

Миф о необходимости высшего образования подпитывается также общественным давлением и нежеланием мужчин служить в армии. Высшее образование дает отсрочку, что заставляет людей прилагать усилия для его получения.

Деревягин считает, что выпускник школы сегодня — это заготовка, неспособная сразу заниматься профессиональной деятельностью, перегруженная ненужными знаниями. Необходимо изменить школьную программу в сторону профессионализации, чтобы выпускник мог сразу устроиться на определенные позиции.

"Необходимо разворачивать школьную программу в сторону большей профессионализации. Человек, который выходит из 9 класса, мог бы сразу устроиться на такие-то, такие-то позиции. После 11 класса такие-то, такие-то позиции. Чтобы люди понимали, что они закончат школу и не будут, как кутенок в воде, барахтаться и не понимать, куда ему плыть", — отметил Деревягин.

Он напомнил, что в старшей школе сегодня идёт жёсткая борьба за высшее образование, которое воспринимается как безальтернативный вариант. Однако, многие идут в высшее образование без четкого понимания своих целей.

"Именно из-за этого идет достаточно жесткая борьба в старшей школе, потому что люди понимают, что у них, по сути дела, никакого особого выбора, кроме высшей школы, кроме высшего образования, после 11-ти классов нет. Это безальтернативная история на сегодняшний момент. При этом зачастую люди идут в высшее образование, даже не понимая, чего они конкретно хотят. Они хотят галочку поставить: "Я получаю высшее образование. Всё. Я был на одной передержке, теперь я перешел на другую передержку", — высказал мнение Деревягин.

Модель сегодняшнего школьного российского образования, сформированная в прошлом, устарела. Нужно адаптировать образование к современным социально-экономическим и политическим реалиям. Важно популяризировать среднее профессиональное образование и профессионализировать общее образование, готовящее к профессиональной деятельности.

"Образование ради образования — тупик, прерогатива людей, не зарабатывающих на жизнь. Большинство граждан России — это трудовое сословие, которое обязано обеспечивать себя и своих детей. Необходимо учить детей трудиться с раннего возраста", — заключил аналитик.

Уточнения

Школьник — ученик начальной или средней школы.





Вы́сшее образова́ние или вы́сшее профессиона́льное образова́ние, — (условно-организованное самообучение) уровень профессионального образования, следующий после среднего общего или профессионального образования.



Сре́днее профессиона́льное образова́ние (СПО) — средний уровень профессионального образования.

