Педиатр рассказала, когда нужно вызывать скорую ребёнку при ОРВИ

Не стоит недооценивать ОРВИ или грипп, особенно когда речь идет о здоровье ребенка. Врач-педиатр и детский инфекционист Полина Кутузова подчеркивает, что простудные заболевания могут привести к серьезным осложнениям в случае, если не получить медицинскую помощь вовремя. Если температура у ребёнка держится на уровне выше 39 градусов и не снижается, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Об этом сообщает Петербург2.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девочка с игрушкой

Высокая температура способна спровоцировать нейротоксикоз, который может проявляться в виде галлюцинаций, судорог, рвоты и спутанности сознания. При отсутствии должного контроля за состоянием здоровья малыша существует риск развития тяжелой пневмонии с последующей дыхательной недостаточностью. Родителям следует быть внимательными и не игнорировать тревожные симптомы, так как их своевременное обращение за медицинской помощью может значительно улучшить прогноз и избежать серьезных последствий для здоровья.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.



Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

