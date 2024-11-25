Несколько советов по снижению алкогольной интоксикации во время застолий

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев посоветовал, какие продукты могут снизить отрицательные последствия употребления алкогольных напитков во время новогодних праздников.

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"Первое правило — избегать употребления спиртного на голодный желудок. Пища, богатая белками и сложными углеводами, поможет замедлить всасывание алкоголя, поэтому на новогодний стол нужно поставить блюда с куриной грудкой, запеченный картофель или овощи на гриле", — порекомендовал эксперт.

Врач заявил, что популярный лайфхак — съесть кусочек сливочного масла перед застольем, на самом деле не работает и ещё больше увеличивает нагрузку на печень.

А вот употребление мяса, рыбы, яиц могут снизить всасываемость алкоголя. Он также посоветовал чередовать спиртное с водой или несладкими безалкогольными напитками, чтобы избежать обезвоживания.

Однако самый лучший путь избежать алкогольной интоксикации, по словам эксперта, это отказ от спиртного, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

